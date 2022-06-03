Россия доставила на Украину 25,8 тысячи тонн гуманитарной помощи

Фото: Максим Платонов (архив)

Со 2 марта текущего года Россия доставила на Украину 25,8 тысячи тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинских изделий. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, также проведены 1 099 гуманитарных акций. Семь из них за последние сутки проведены в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. В ходе мероприятий граждане мирные получили 366 тонн гуманитарной помощи, передает «РИА Новости».

Фото: скриншот видео Минобороны России

По данным Минобороны России, за прошедшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуировали 19 483 человека, в том числе 2 490 детей. Всего с начала специальной военной операции эвакуированы 1 634 940 граждан.

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Диана Жиленкова