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Село в Курской области вновь подверглось обстрелу

08:26, 06.06.2022
Село в Курской области вновь подверглось обстрелу
Фото: t.me/gubernator_46

В результате утреннего обстрела поселка Теткино в Курской области никто не пострадал. Основной удар был нанесен по мосту, есть повреждения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его данным, сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом. Кроме того, есть повреждения на территории сахарного завода, передает «РИА Новости».

Поселок Теткино неоднократно подвергался обстрелам. В конце апреля Следственный комитет России возбуждал уголовное дело после обстрела пограничного пункта в Курской области по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

Татьяна Леухина
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