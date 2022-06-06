Село в Курской области вновь подверглось обстрелу

В результате утреннего обстрела поселка Теткино в Курской области никто не пострадал. Основной удар был нанесен по мосту, есть повреждения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

По его данным, сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом. Кроме того, есть повреждения на территории сахарного завода, передает «РИА Новости».

Поселок Теткино неоднократно подвергался обстрелам. В конце апреля Следственный комитет России возбуждал уголовное дело после обстрела пограничного пункта в Курской области по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

Татьяна Леухина