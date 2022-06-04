В Следкоме завели два новых дела против украинских военных по факту обстрела Донбасса

Фото: Максим Платонов

В России возбудили два новых уголовных дела по факту обстрела территорий Донбасса. Об этом сообщили в Следственном комитете страны.

По данным ведомства, с 1 по 2 июня украинские военные выполнили прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Горловке и других населенных пунктах, передает «РИА Новости».

Дела заведены против военных 24-й отдельной механизированной бригады украинских войск Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего и других по ч. 1 ст. 356 УК РФ — жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны.

Фото: sledcom.ru

3 июня в Минобороны России заявили, что в многоквартирных домах на улице Центральной в городе Золотое ЛНР военнослужащие ВСУ оборудовали огневые позиции и снайперские точки. При этом мирным гражданам не позволяют покидать свои жилища.

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Диана Жиленкова