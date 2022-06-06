Фейк, инсайт и хайп — самые популярные англицизмы среди казанцев

Самым популярным англицизмом среди жителей Казани стало слово «фейк» — так отвечают 27% респондентов. Такие данные «Реальному времени» предоставила образовательная платформа Skillbox.

Кроме того, каждый десятый чаще всего употребляет слова «митинг» (12%), «инсайт» (11%) и «хайп» (9%). 7% используют слово «дедлайн», а еще 5% — «фиксить» и «уик-энд». Самыми раздражающими англицизмами стали слова «краш» (10%), «месседж» (5%) и «брейншторм» (4%).

Большинство казанцев подтверждают, что в последние годы замечают активное появление новых слов и сленговых выражений в русском языке (81%). Среди основных причин, объясняющих их возникновение, респонденты чаще всего отмечают влияние интернета, диджитализацию повседневной жизни, поп-культурные веяния и молодежные тренды.

22% опрошенных позитивно относятся к изменениям в русском языке, считая появление новых слов естественным процессом. Лучше всего новые слова воспринимают респонденты в возрасте от 25 до 34 лет. Треть респондентов (32%) придерживается нейтральной позиции: удобные нововведения приживаются, а бесполезные — исчезают.

Каждый десятый житель столицы Татарстана оценивает их использование в позитивном ключе, отмечая их роль в восполнении отсутствующих в русском языке слов. При этом мужчины подтверждают это на 10% чаще женщин. 36% относятся нейтрально, а 52% — негативно. Чаще всего отрицательную оценку дают взрослые люди в возрасте от 35 до 55 лет (54%).

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— Современный русский очень много заимствует из английского языка. Но это не слепое копирование. Ведь русский довольно активно адаптирует англицизмы, меняя в них и фонетику, и грамматику. Например, в словах «random» и «рандомный», русский и английский звуки «р» различны. А такие слова, как «спойлер» и «чит», обросли внушительной морфологической адаптацией и имеют много однокоренных версий: «спойлерить» и «проспойлерить», «читить» и «читерство». Не нужно бояться заимствований. Они делают язык богаче, выразительнее, позволяют нам говорить о больших тонкостях, чем если бы заимствований не было, — объяснил кандидат филологических наук Александр Пиперски.

Сегодня глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что словарь по замещению слов, заимствованных из английского языка, назвали «Говори по-русски». Всего в него вошло свыше 100 русских вариантов, сообщает «РИА Новости».

Ранее он заявлял, что в республике разработали словарь по замене слов, заимствованных из иностранного языка. Кроме того, Константинов подчеркивал, что считает нецелесообразным обязательное изучение английского языка в школах, по его мнению, больше времени нужно уделять родному языку, а иностранным обучать по потребности.

Максим Кокунин