Надежда Бабкина предложила провести фестиваль-марафон «Песни России» в Казани
Казань в 2023 году может принять фестиваль-марафон «Песни России», сообщает пресс-служба президента Татарстана. С идеей провести мероприятие выступила народная артистка России Надежда Бабкина.
Предложение певицы поддержал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он поручил проработать вопрос проведения фестиваля-марафона «Песни России», в том числе с учетом места проведения.
Надежда Бабкина — автор и художественный руководитель фестиваля-марафона «Песни России». Мероприятие учреждено благотворительным фондом «Народная певческая культура» и «Единой Россией». Финансируется фестиваль Министерством культуры страны.
В этом году 16-й фестиваль «Песни России» пройдет с 9 по 18 июня в соседней с Татарстаном Чувашии. Первый концерт пройдет в Новочебоксарске. Участники фестиваля также посетят Чебоксары, Комсомольское, Янтиково, Батырево, Вурнары, Цивильск, Красные Четаи, Кугеси и Козловку.
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