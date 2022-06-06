В Татарстане выявили 108 новых случаев COVID-19
В Татарстане выявили 108 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки. Общее число заболевших достигло 150 755.
Госпитализировано за сутки 27 татарстанцев. Выздоровели 74 пациента с COVID-19, с начала пандемии — 146 049, следует из данных федерального оперштаба.
За весь период пандемии инфекция унесла жизни 1 995 татарстанцев. За последние сутки новых случаев заражения коронавирусом в республике не зарегистрировано.
Последние актуальные новости о пандемии COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».
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