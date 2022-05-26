Исследование: каждый шестой житель Казани не планирует экономить на покупке автомобиля

Фото: Максим Платонов

Каждый шестой житель Казани, Волгограда и Санкт-Петербурга не планирует экономить на покупке автомобиля. Таковы данные исследования «Открытие авто», сообщает ТАСС.

16% жителей столицы Татарстана готовы воспользоваться кредитом, если не уложатся в бюджет при покупке машины. Аналогичное количество респондентов дали такой же ответ и в Красноярске.

В целом по России только 11% граждан возьмут кредит, чтобы купить автомобиль в нужной комплектации и с желаемым набором сервисных опций. 12% опрошенных не планируют экономить при покупке даже в нынешних условиях. Большая часть участников опроса планируют сэкономить для снижения окончательной стоимости авто. 52% готовы отказаться от сервисных услуг, 50% — от оформления необязательных страховок, 43% — от установки дополнительного оборудования в машине и автотюнинга.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в апреле 2022 года выдали 947 автокредитов. Это на 38% больше, чем в предыдущем месяце, когда жители республики оформили 686 таких кредитов. В целом по количеству оформленных в апреле автокредитов Татарстан занял четвертое место среди 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитов этого вида.



Дарья Акимова