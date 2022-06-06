В Чистопольском районе обнаружили тело мужчины в реке
В Чистопольском районе Татарстана в реке Прость возле села Змеево обнаружили тело утонувшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы вчера вечером. На место происшествия выехала водолазная группа спасателей. Ближе к ночи в 20 метрах от берега на глубине 3 метр они обнаружили тело мужчины 1998 года рождения и извлекли его.
Причина происшествия устанавливается. Вероятно, из-за перепада температур воздуха и воды мужчину охватили судороги. В этот момент человек не успевает позвать на помощь.
На прошлой неделе в Советском районе Казани вблизи поселка Вишневка на озере Богородском утонул мужчина 1994 года рождения.
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