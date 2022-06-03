В Советском районе Казани утонул мужчина

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Советском районе Казани вблизи поселка Вишневка на озере Богородском утонул мужчина 1994 года рождения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.



Тело мужчины извлекли на глубине пяти метров в 30 м от берега. Его передали сотрудникам правоохранительных органов. Вероятно, мужчина мог утонуть из-за судорог, возникших из-за разницы температур воздуха и воды.



Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Как отметили в ведомстве, купание в непрогретой воде может также обернуться остановкой сердца. Из-за рефлекторного спазма на фоне перепада температур возможно и прекращение дыхания.

За купание в необорудованных местах нарушителям грозит штраф в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей, добавили в ГУ МЧС России по Татарстану.



В апреле в казанском поселке Дербышки спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины. Спасатели извлекли его в 5 метрах от берега с поверхности воды. Рядом была обнаружена надувная лодка.

Диана Жиленкова