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В Советском районе Казани утонул мужчина

22:57, 03.06.2022 2
В Советском районе Казани утонул мужчина
Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Советском районе Казани вблизи поселка Вишневка на озере Богородском утонул мужчина 1994 года рождения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Тело мужчины извлекли на глубине пяти метров в 30 м от берега. Его передали сотрудникам правоохранительных органов. Вероятно, мужчина мог утонуть из-за судорог, возникших из-за разницы температур воздуха и воды.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Как отметили в ведомстве, купание в непрогретой воде может также обернуться остановкой сердца. Из-за рефлекторного спазма на фоне перепада температур возможно и прекращение дыхания.

За купание в необорудованных местах нарушителям грозит штраф в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей, добавили в ГУ МЧС России по Татарстану.

В апреле в казанском поселке Дербышки спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины. Спасатели извлекли его в 5 метрах от берега с поверхности воды. Рядом была обнаружена надувная лодка.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 июн
    Очень жаль, это случилось на озере на нашей даче. Приехал мужчина из города с двумя детьми, абсолютно трезвый. Его гибель пополнила статистику несчастных случаев, а в итоге остались вдова и двое сирот. Это ужасно!
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    Анонимно 03 июн
    соболезную семье!!(((
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