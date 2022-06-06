Исследование: самые нелюбимые бытовые дела у россиян

Самое нелюбимое бытовое дело у россиян — глажка, ею не любят заниматься 24% опрошенных. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

19% опрошенных не любят уборку, 11% — мытье посуды, а 9% — готовку. Спокойнее россияне относятся к закупке продуктов и стирке. Ходить в магазины и на рынки больше всего не нравится 3% опрошенных, стирать — 1%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Гладить чаще всего не любят респонденты старше 45 лет, тогда как мыть посуду — опрошенные моложе 34 лет. Чаще всего все домашние дела, кроме закупки продуктов, выполняют женщины, передает RT.



Опрос, проведенный в августе прошлого года показывал, что жителей Казани стали утомлять домашние хлопоты — они начали чаще делегировать свои обязанности по заботе о детях, питомцах и чистоте в доме специалистам, готовым выполнить эти задачи за денежное вознаграждение.



Татьяна Леухина