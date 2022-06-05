В Казани образовалась пробка на Мамадышском тракте из-за аварий

В Казани образовалась пробка на Мамадышском тракте из-за ДТП. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

На место приехали две машины скорой помощи, сотрудники ГИБДД. Затор растянулся почти на 2 км.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

В воскресный вечер движение также затруднено в районе поселка Сухая река в Авиастроительном районе: огромные пробки образовались на улицах Камчатская и Малая Заречная.

Вчера заторы наблюдались в районе Горьковского шоссе. Это было связано с проведением гастрофестиваля.

Татьяна Леухина