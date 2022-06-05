В Казани образовалась пробка на Мамадышском тракте из-за аварий
В Казани образовалась пробка на Мамадышском тракте из-за ДТП. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.
На место приехали две машины скорой помощи, сотрудники ГИБДД. Затор растянулся почти на 2 км.
В воскресный вечер движение также затруднено в районе поселка Сухая река в Авиастроительном районе: огромные пробки образовались на улицах Камчатская и Малая Заречная.
Вчера заторы наблюдались в районе Горьковского шоссе. Это было связано с проведением гастрофестиваля.
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