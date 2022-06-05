В Казахстане явка на референдуме превысила 60%

В Казахстане к 16.00 по местному времени (13.00 мск) явка избирателей на референдум по поправкам в Конституцию достигла 60,8%. Такие данные привел член Центральной избирательной комиссии Асылбек Смагулов.



По его словам, бюллетени получили 7 127 366 казахстанцев. Речь идет о тех, кто включен в список граждан, имеющих право на участие в референдуме, передает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

К 14.00 по местному времени (11.00 мск) явка избирателей достигла 53,43% — это достаточный показатель, чтобы признать плебисцит состоявшимся. Установленный порог явки избирателей достигнут.



Голосование стартовало в Казахстане этим утром. Всего работают более 10 тысяч участков. В списках граждан, которые вправе участвовать в референдуме, указаны 11,7 млн жителей страны.

Диана Жиленкова