В Турции заявили, что Швеции и Финляндии необходимо выполнить ее требования перед вступлением в НАТО

Анкара не ограничена временными рамками в вопросе принятия решения по членству в НАТО Швеции и Финляндии. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Крайне важно, чтобы опасения Турции в сфере национальной безопасности принимались во внимание, что является существенным с точки зрения укрепления блока.

— Ведь НАТО — прежде всего альянс безопасности, а не организация экономического сотрудничества или туристическое сообщество, — приводит ТАСС его слова.

Фото: wikipedia.org

Швеции и Финляндии необходимо выполнить требования, которые им в вопросе членства в НАТО выдвигает Турция, подчеркнул Калын.

— Здесь важно, какие открытые, конкретные и четкие шаги в вопросе борьбы с терроризмом совершат Швеция и Финляндия. Процесс будет продвигаться исходя из этого.

На этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Германия, Франция и Нидерланды, входящие в НАТО, а также Швеция и Финляндии, желающие стать частью альянса, защищают террористические организации.



Татьяна Леухина