В Татарстане за неделю предпринимателям одобрили заявки на господдержку на сумму 1,2 млрд рублей

В Татарстане за прошедшую неделю предприниматели республики подали 91 заявку на федеральные меры поддержки на сумму 3,3 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.



За неделю одобрили 47 заявок на сумму 1,2 млрд рублей. Наиболее активными были предприниматели в Атнинском, Мензелинском, Агрызском, Кайбицком и Тетюшском районах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В рамках республиканских мер поддержки за прошедшую неделю было подано 40 заявок на 75,4 млн рублей, одобрено 22 заявки на 30 млн рублей. Чаще всего обращения поступали от Заинского, Агрызского, Арского, Нурлатского и Тетюшского районов, передает пресс-служба президента РТ.

В конце мая Шагиахметов сообщал, что предприниматели республики получили федеральные и республиканские меры поддержки на сумму порядка 29 млрд рублей. Всего предприниматели подали больше 4 тысяч заявок на сумму около 53 млрд рублей. Из них одобрено более 1,6 тысячи заявок.



Татьяна Леухина