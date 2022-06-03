Татарстанцы в преддверии лета стали покупать кондиционеры в два раза чаще

Фото: Максим Кокунин

В Татарстане спрос на сплит-системы вырос в 4 раза

В Татарстане в 2022 году заметно вырос спрос на климатическую технику — по итогам мая штучные продажи в этой категории выросли в два раза по сравнению с прошлым годом, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Ozon.



Обычно татарстанцы начинают готовиться к летнему сезону еще с начала весны — интерес к климатической технике у жителей республики стал расти с марта.

Самыми популярными ожидаемо стали простые кондиционеры и сплит-системы. Штучные продажи такой техники по всему Татарстану выросли более чем в четыре раза за май 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот инверторные системы менее популярны ввиду повышенного ценового сегмента.

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В этом году по сравнению с маем 2021 года в Татарстане вырос не только спрос, но и ассортимент предлагаемой техники — показатели показали рост более чем в три раза. Это связано с тем, что на площадку вышло много новых продавцов, продающих климатическую технику в республике, — за год их стало в два раза больше. Самыми популярными в этом сегменте стали вентиляторы. Жители республики выбирают их в первую очередь из-за доступной цены и широкого модельного ряда. Самые популярные модели в Татарстане — с автоматическим вращением головы вентилятора и таймером.

В конце июня цены поднимут на 8%

«Реальное время» связалось с продавцами климатической техники в Казани. Цены на нее начинаются от 20 тысяч рублей, а цена за установку начинается от 10 тысяч. Удорожание услуги зависит от того, какие при установке могут быть сложности: начиная от обшивки и внутренней отделки и заканчивая «вылезшим» дополнительным метражом — это все нужно учитывать.

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Как пояснили нашему изданию, удешевления кондиционеров на рынке в ближайшей перспективе не предвидится:

— Нет, уже дешеветь точно не будут. Я знаю, что в конце июня немного поднимут цены — на 8%. Они уже и так цены все уронили, мы мониторили…. [Сейчас цены] стали прежними, как в феврале. Это уже просто сами поставщики цены поднимают. А по установке — ничего не меняется.

Пока с наличием техники у продавцов в нынешнем сезоне все нормально. К дефициту они не готовятся и отмечают, что страна-производитель абсолютного большинства имеющихся кондиционеров — Китай. Продавцы работают с ними уже в течение долгого времени, и ранее никаких перебоев не наблюдалось.

Маргарита Головатенко