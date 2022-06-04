За сутки в Казани произошло 184 ДТП

За последние сутки в столице Татарстана произошло 184 ДТП. В пяти из них есть пострадавшие. Так, случились три наезда на пешехода и два столкновения, сообщили в ГИБДД Казани.

В минувшую пятницу в городе задержали пять человек, управлявших автомобилем в нетрезвом виде. Также у трех граждан не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставлены пять жителей города.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне в Казани трамвай на улице Большой Крыловке наехал на мужчину 1945 года рождения. Пенсионер переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.



Диана Жиленкова