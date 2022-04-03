В казанском поселке Дербышки спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в казанском поселке Дербышки спасатели обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о том, что на реке Казанка рядом с СНТ «Весна-78» утонул человек, поступило в экстренные службы сегодня днем. Спасатели извлекли тело мужчины 1974 года рождения в пяти метрах от берега с поверхности воды. Рядом была обнаружена надувная лодка.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Тело погибшего передано сотрудникам полиции. Причина происшествия устанавливается. По данным ГУ МЧС РФ по РТ, мужчина был без спасательного жилета.

В пятницу в Нижнекамском районе Татарстана мужчина во время рыбалки утонул в озере Каракуль. По предварительным данным, рыбак 1941 года рождения по личной неосторожности поскользнулся, не удержал равновесия и упал с пирса в открытую воду.



Татьяна Леухина