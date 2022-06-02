В школах Бахмута в ДНР националисты оборудовали огневые позиции

Фото: скриншот видео Минобороны

В Бахмуте Донецкой Народной Республики в зданиях школ №3 и №4 националисты оборудовали огневые позиции, а на прилегающих территориях заведений разместили бронетехнику, крупнокалиберную артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Как сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, жители близлежащих домов насильно удерживаются в помещениях школ. Делается это под предлогом обеспечения безопасности, передает «РИА Новости».

Фото: кадр видео Минобороны России

Накануне в Минобороны сообщили, что США планируют поставить в Шостку Сумской области ракетные системы большой дальности, с помощью которых украинские боевики намерены атаковать приграничную территорию России. Наносить удары планируется из жилых районов города.

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Диана Жиленкова