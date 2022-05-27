Минюст России включил «Апрельские тезисы»* в реестр СМИ-иноагентов

В реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента, включено ООО «Апрельские тезисы»*. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции России.

По данным ведомства, указанное юридическое лицо учреждено Владимиром Вороновым*, который также включен в реестр СМИ-иноагентов.

Фото: flickr.com

— В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности, — говорится в сообщении Минюста.

Неделю назад ведомство включило российского бизнесмена, бывшего главу компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского** и шахматиста, политика Гарри Каспарова** в реестр физлиц-иноагентов. По данным Минюста, они осуществляли политическую деятельность и получали иностранное финансирование.

*Входит в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента.

**Физлица, выполняющие функцию иностранных агентов



Диана Жиленкова