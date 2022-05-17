В Татарстане задержали браконьера за незаконный вылов водных биоресурсов

В Спасском районе Татарстана на территории устья Актая и Камы вблизи села Коминтерн задержали гражданина за незаконный вылов водных биологических ресурсов. В результате изъята сеть длинной 30 м, ячея и забродник.

Как сообщает Госкомитет республики по биоресурсам, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ).

Недавно стало известно, что в Татарстане задержали браконьера, который причинил ущерб биоресурсам почти на 125 тысяч рублей. У него изъяли 120 единиц рыбы, сеть для ее ловли и резиновую лодку.

Диана Жиленкова