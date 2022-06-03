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В России выявили 4 188 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

11:05, 03.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 4 188 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки
Фото: Максим Платонов

В России за минувшие сутки выявлено 4 188 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом в стране заразились 18 343 964 человека.

За сутки с COVID-19 госпитализировано 2 093 пациента. Это на 6,5% больше по сравнению с 2 июня, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Вылечились за последние сутки 5 234 жителя России. В общей сложности с начала пандемии выздоровели от коронавируса 17 755 194 пациента.

Умерли от COVID-19 за последние сутки 78 россиян. Всего коронавирус унес жизни 379 363 жителей страны.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 3 июня читайте в подборке интернет-газеты.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина

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