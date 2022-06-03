Житель Татарстана до смерти избил сожительницу — возбуждено уголовное дело

В одном из домов села Бимери Высокогорского района Татарстана обнаружили тело 55-летней местной жительницы со следами побоев. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщили в СУ Следственного комитета России по республике.

Признательные показания дал 60-летний сожитель потерпевшей. Как считает следствие, в конце мая мужчина отправился на рыбалку. По возвращении домой он обнаружил нетрезвую сожительницу, которая спала во дворе.

Фото: realnoevremya.ru

В результате подозреваемый избил женщину, а затем занес ее в дом. На следующий день он обнаружил, что потерпевшая скончалась. Следствие намерено заключить мужчину под стражу.



Сегодня сообщалось, что 32-летнего жителя Заинского района Татарстана, состоящего на учете у врача-психиатра, подозревают в покушении на убийство двух человек. Подозреваемый признал причастность к совершению преступления частично.

Диана Жиленкова