В Татарстан после потепления до +29 градусов вернутся дожди

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Татарстане на этой неделе ожидается потепление почти до +30 градусов. В выходные в республике вновь пройдут дожди, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Ночью в пятницу, 3 июня, в Татарстане ожидается +10..+15 градусов, а уже днем воздух прогреется до +24..+29 градусов. Вечером местами возможны кратковременные дожди и грозы с усилением ветра 15—18 м/с.

В субботу, 4 июня, синоптики прогнозируют в Татарстане дожди, грозы и ветер порывами до 15—20 м/с. Ночью ожидается +12..+17 градусов. Днем в республике потеплеет до +21..+26 градусов.

Ночью в воскресенье, 5 июня, на востоке республики возможны грозовые дожди. Небольшой дождь в Татарстане прогнозируется и днем. Ночью ожидается от +10 до +15 градусов. Днем воздух прогреется до +20..+25 градусов.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 6 и 7 июня, сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночные температуры составят от +9 до +14 градусов, дневные — от +19 до +24.

Лето в России обещает быть «медовым» — теплым и безветренным, с умеренной влажностью, чередованием солнечных дней со скоротечными ливнями, прогнозирует ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, наступивший климатический сезон станет весомой компенсацией за провалившуюся холодную весну.



Татьяна Демина