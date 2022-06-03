В Казани из-за ремонта дороги временно ограничат движение на участке улицы Четаева

Фото: Олег Тихонов

В Казани на этой неделе временно ограничат движение на участке улицы Четаева. Это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия, объяснили в пресс-службе мэрии Казани.

Закроют участок ул. Четаева от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова. Ограничение вводится в пятницу, 3 июня, с 21.00. Действовать оно будет до субботы, 4 июня, 5.00.

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Напомним, из-за капитального ремонта дороги по 27 августа на улице Четаева в Казани ограничено движение транспорта от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».



Протяженность ремонтируемого участка от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова составляет 380 метров. На эти цели предусмотрели 20 миллионов рублей из бюджета Татарстана. Всего в Казанской городской агломерации в этом году по нацпроекту намерены обновить почти 34 км дорог.



Татьяна Демина