В Казани на три месяца ограничат движение на улице Четаева

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана временно ограничат движение на улице Четаева. Причиной стало проведение капитального ремонта дороги. Об этом предупреждает мэрия города.



Проезд будет закрыт в течение трех месяцев — с 24 мая по 27 августа. Ограничение движения транспорта будет действовать от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, ремонтные работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность участка составляет 380 м. Здесь заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия, при необходимости появятся новые дорожные знаки и пешеходные ограждения.



Диана Жиленкова