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В Казани на три месяца ограничат движение на улице Четаева

13:57, 22.05.2022 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Казани на три месяца ограничат движение на улице Четаева
Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана временно ограничат движение на улице Четаева. Причиной стало проведение капитального ремонта дороги. Об этом предупреждает мэрия города.

Проезд будет закрыт в течение трех месяцев — с 24 мая по 27 августа. Ограничение движения транспорта будет действовать от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, ремонтные работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность участка составляет 380 м. Здесь заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия, при необходимости появятся новые дорожные знаки и пешеходные ограждения.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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