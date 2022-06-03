На Сабантуе в Зеленодольске выступит Элвин Грей

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

На Сабантуе в Зеленодольске выступит заслуженный артист Башкортостана и Татарстана Элвин Грей. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что городской праздник пройдет 12 июня в парке «Березовая роща» и на прилегающем Майдане. Начало мероприятия запланировано на 11.00, вход свободный.

— Этот год для нашего города юбилейный — Зеленодольск отмечает 90-летие. Для жители и гостей города на Сабантуй мы приготовили множество сюрпризов, подготовка к празднику продолжается, — заявил мэр города Михаил Афанасьев.

Фото: Сергей Афанасьев

27 мая стало известно, что заслуженная и народная артистка Татарстана и Башкортостана Гузель Уразова может выступить на праздновании Сабантуя в Набережных Челнах.



Мероприятие запланировано на 18 июня. На тукаевском районном Сабантуе хедлайнером станет Фирдус Тямаев. Выступать артист будет 12 июня.

16 мая президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя и Каравона. Указы опубликованы на официальном портале правовой информации РТ. В селах и районных центрах республики татарский народный праздник Сабантуй пройдет 11—13 июня. В Набережных Челнах празднование назначено на 18 июня, а в Казани — на 19 июня.



Максим Кокунин