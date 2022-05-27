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На Сабантуе в Челнах может выступить Гузель Уразова

16:58, 27.05.2022
На Сабантуе в Челнах может выступить Гузель Уразова
Фото: соцсети

Заслуженная и народная артистка Татарстана, Заслуженная артистка Башкортостана Гузель Уразова может выступить на праздновании Сабантуя в Набережных Челнах.

Празднование Сабантуя запланировано на 18 июня. На тукаевском районном Сабантуе хедлайнером мероприятия станет Фирдус Тямаев. Выступать артист будет 12 июня.

Фото: Сергей Афанасьев

16 мая президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя и Каравона. Указы опубликованы на официальном портале правой информации РТ. В селах и районных центрах республики татарский народный праздник Сабантуй пройдет 11—13 июня. В Набережных Челнах празднование назначено на 18 июня, а в Казани — на 19 июня.

Маргарита Головатенко
ОбществоКультура Татарстан

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