На Сабантуе в Челнах может выступить Гузель Уразова
Заслуженная и народная артистка Татарстана, Заслуженная артистка Башкортостана Гузель Уразова может выступить на праздновании Сабантуя в Набережных Челнах.
Празднование Сабантуя запланировано на 18 июня. На тукаевском районном Сабантуе хедлайнером мероприятия станет Фирдус Тямаев. Выступать артист будет 12 июня.
16 мая президент Татарстана Рустам Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя и Каравона. Указы опубликованы на официальном портале правой информации РТ. В селах и районных центрах республики татарский народный праздник Сабантуй пройдет 11—13 июня. В Набережных Челнах празднование назначено на 18 июня, а в Казани — на 19 июня.
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