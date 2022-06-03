Республиканской детской библиотеке в Казани присвоят имя татарского поэта Роберта Миннуллина

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани Республиканской детской библиотеке присвоят имя татарского поэта Роберта Миннуллина. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Минкультуры республики поручено в 60-дневный срок внести изменения в устав библиотеки.

Фото: rdb.tatar

Республиканская детская библиотека расположена на улице Х. Ямашева, 81.

В апреле в Казани распорядились установить мемориальную доску народному поэту Татарстана Роберту Миннуллину. Ее планируют установить на фасаде здания по адресу: Толстого, 16а. Поэт проживал в этом доме с 2000 по 2020 год.



Миннуллин — автор 34 книг на татарском, русском и башкирском языках, заслуженный деятель искусств Татарстана и заслуженный работник культуры Башкортостана. Умер поэт 27 марта 2020 года на 72-м году жизни после тяжелой болезни.

Татьяна Леухина