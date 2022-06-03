В Татарстане почти треть соискателей увеличила свои зарплатные ожидания на фоне событий последних месяцев

29% соискателей Татарстана увеличили свои ожидания по зарплате, указанные в резюме, на фоне геополитических событий последних месяцев. Такие данные приводит служба исследований крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

Среди них у 57% выросли требования к зарплате на 10 тысяч рублей и выше, у 23% — на 5-10 тысяч, у 10% — в пределах пяти тысяч. 9% просто не стали указывать сумму в резюме. О росте финансовых ожиданий на 10 тысяч рублей и больше среди мужчин сообщили 62% опрошенных, среди женщин — 43%.

Среди тех, кто желает увеличения зарплаты более чем на 10 тысяч рублей, оказалось больше всего IT-специалистов (75%), работников добывающей отрасли (74%) и представителей строительной сферы (67%). Повышение в пределах 10 тысяч чаще всего указывали административный (49%) и рабочий персонал (46%), специалисты по управлению персоналом (46%), представители транспортно-логистической сферы (46%).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Недавно эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии мая в Казани. Больше всего работодатели готовы платить программисту «1С» со знаниями языка программирования и умением разобраться в чужом коде — от 130 тысяч рублей. На втором месте вакансия менеджера по продажам с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Дарья Акимова