Евросоюз согласовал введение эмбарго на импорт двух третей российской нефти

Лидеры стран и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали шестой пакет санкций против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Евросовета Шарля Мишеля.

В пакет вошло соглашение о запрете экспорта нефти в ЕС, покрывающее более двух третей импорта нефти из России. По словам Мишеля, это сокращает огромный источник финансирования ее военной машины. Помимо это, пакет санкций включает отключение от SWIFT Сбербанка, запрет вещания еще трех российских телеканалов и наложение санкций на лиц, ответственных за ситуацию на Украине.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу года Евросоюз фактически сократит импорт российской нефти на 90%.

Фото: realnoevremya.ru

На днях сообщалось, что в Евросоюзе в рамках подготовки шестого пакета антироссийских санкций обсуждают введение эмбарго на российскую нефть, перевозимую танкерами. В ЕС считают, что это станет болезненным ударом для России, так как коснется двух третей поставок нефти в Европу или даже больше. При этом нефтепровод «Дружба» может быть исключен из пакета санкций.



Дарья Акимова