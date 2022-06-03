Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Челнах

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В ГУ МЧС по Татарстану сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Набережных Челнах.

По данным ведомства, пожар потушили в 9.59. Дознаватели Государственного пожарного надзора установят его причину.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Информация о начавшемся пожаре на складе по адресу улица Авторемонтная, 20/2 поступила сегодня в 3.39. На место прибыли пожарные бригады. Установлено, что загорелись отходы резинотехнических изделий и пластик на открытой площадке, затем огонь перешел на рядом стоящее помещение склада. Площадь пожара составляла 1 тысячу кв. метров.

На 8.00 ликвидировано открытое горение на площадке около склада в Набережных Челнах на площади 800 кв. метров. На 8.18 пожар локализован внутри здания.

Дарья Акимова