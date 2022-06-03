В МЧС по Татарстану заявили о ликвидации открытого горения на части склада в Челнах

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В ГУ МЧС России по Татарстану сообщили, что открытое горение на площадке около склада в Набережных Челнах ликвидировано на площади 800 кв. метров.



По данным ведомства, это произошло в 8.00. Кроме того, на 8.18 пожар локализован внутри здания.

На тушении пожара работают 11 водяных стволов — шесть лафетных и пять ручных. Созданы три боевых участка, привлечены к тушению 109 человек и 59 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Информация о начавшемся пожаре на складе по адресу улица Авторемонтная, 20/2 поступила сегодня в 3.39. На место прибыли пожарные бригады. Установлено, что загорелись отходы резинотехнических изделий и пластик на открытой площадке, затем огонь перешел на рядом стоящее помещение склада. Площадь пожара составляла 1 тысячу кв. метров.

Дарья Акимова