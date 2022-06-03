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В Казани до середины июня ограничат движение по улице Фучика

07:36, 03.06.2022
В Казани до середины июня ограничат движение по улице Фучика
Фото: realnoevremya.ru (архив)

С сегодняшнего дня в Казани частично ограничат движение по улице Фучика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

До 16 июня закроется участок улицы Фучика возле домов №145а и 149. Для движения частично перекроется проезжая часть, полностью — местный проезд и тротуар.

Ограничение связано с выносом коммуникаций из зоны строительства на первом участке второй линии метрополитена.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 2 по 18 июня в Казани временно ограничено движение по улицам Чуйкова и Адоратского. Закрылся проезд возле домов №27, 38а и 38б по улице Адоратского и дома №56 по улице Чуйкова. Затем до 24 июня будет действовать ограничение на перекрестке указанных улиц возле дома №69/1 на Чуйкова.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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