За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 20 тысяч человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

За прошедшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуировали 20 270 человек, включая 3 185 детей. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В общей сложности с начала специальной военной операции на территорию страны прибыло 1 615 457 переселенцев, 263 004 из них — дети. Государственную границу России пересекли 231 845 личных автомобилей, в том числе за сутки — 3 444, сообщает ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Также сегодня Мизинцев сообщил, что в Зеленодольске Днепропетровской области боевики украинских националистических формирований удерживают мирных жителей. По его словам, любые попытки самостоятельно выехать из города жестко пресекаются. Мирные жители подвергаются насилию, у них отбирают ценные вещи и личные автомобили.

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Диана Жиленкова