В ближайшие дни в Казани может выпасть до 10 мм осадков

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани в пятницу изменится погода — пройдут дожди. По прогнозу профессора кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрия Переведенцева, может выпасть до 10 мм осадков.

— Норма суммы осадков в июне — 63 мм. Летние осадки неравномерны по времени и территории, даже в пределах города Казани, имеют кратковременный характер, — обратил внимание эксперт.

Переведенцев напомнил, что в апреле и мае этого года в Казани выпали обильные осадки — месячные нормы были перевыполнены. Это значит, что почва обеспечена влагой, подчеркнул он.

Фото: Максим Платонов (архив)

По прогнозу эксперта, в ближайшую неделю температура в столице Татарстана будет на уровне климатической нормы. Среднесуточные показатели июня составляют +18 градусов, сообщает медиапортал КФУ.

Переведенцев отметил, что лето в Казань пришло еще 30 мая. В конце прошлого месяца среднесуточные температуры перешагнули отметку в +15 градусов.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, ночью в пятницу, 3 июня, в Татарстане ожидается +10—15 градусов, а уже днем воздух прогреется до +24—29 градусов. Вечером местами возможны кратковременные дожди и грозы с усилением ветра до 15—18 м/с.



Татьяна Демина