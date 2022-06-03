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В Бугульме отремонтируют дорожно-уличную сеть за 123 млн рублей

01:49, 03.06.2022
В Бугульме отремонтируют дорожно-уличную сеть за 123 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

Дирекция финансирования программ дорожных работ объявила тендер на ремонт дорожно-уличной сети в Бугульме (I этап). На эти цели предусмотрели 123 млн рублей из бюджета Татарстана.

Работы необходимо выполнить до 24 октября текущего года. Общая протяженность ремонтируемых участков составляет 3,8 км. В техзадании указаны улицы Калинина и Гафиатуллина.

Фото: realnoevremya.ru

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 июня. Подрядчика определят 22 июня.

В апреле стало известно, что в столице Татарстана дорожно-уличную сеть отремонтируют за 789 млн рублей. Работы планируют завершить до 25 октября 2022 года. Например, в список вошла улица Альфреда Халикова от улицы Девятаева до Тази Гиззата и от улицы Протопопа Аввакума до Саид-Галеева.

    Диана Жиленкова
    ОбществоИнфраструктура Татарстан

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