В семи городах Татарстана могут появиться новые общественные пространства

Болгар, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Лаишево, Лениногорск и Мамадыш стали участниками Всероссийского конкурса малых городов и поселений. В случае победы в данных населенных пунктах появятся новые общественные пространства в 2023—2024 годах.

Над конкурсными работами старались не только архитекторы и профильные эксперты, но и местные жители. Полученные от граждан запросы и предложения отражены в итоговых заявках. Причем новые пространства как обеспечат комфорт, так и решат некоторые социальные, экономические и другие проблемы.

Фото: realnoevremya.ru

К примеру, в Зеленодольске появится безопасный переход через железнодорожный мост. А в сквере Алтынова планируют снизить нагрузку на лесную территорию.

Результаты конкурса объявят в конце августа текущего года. Отмечается, что Татарстан принимает участие в нем уже в шестой раз. С 2018 года победили 32 республиканских общественных пространства, 26 из них уже реализованы.



В прошлом месяце стало известно, что в Татарстане на благоустройство парков и скверов направят более 737 млн рублей. Работы планируют завершить до 30 ноября 2022 года. Всего в списке указаны 32 объекта.

Диана Жиленкова