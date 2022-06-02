В Минцифры допустили снижение ставки по ипотеке для IT-специалистов до 1%

Ставка по льготной ипотеке для IT-специалистов в ряде российских регионов может опуститься до 1% годовых, об этом сообщил замглавы Минцифры России Максим Паршин.



По его словам, банки уже сейчас предлагают 4%. Заложен инструмент, когда регионы бюджетами могут участвовать в программе, снижая ставку для IT-специалистов еще больше. По словам Паршина, уже есть примеры, когда ставка была снижена до 2%. Это возможно при привлечении регионами средств из собственного бюджета.

Замглавы Минцифры отметил, что неделю назад на получение льготной ипотеки подали 1,5 тысячи заявок, сейчас их в разы больше, сообщает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Оформить льготную ипотеку могут IT-специалисты в возрасте от 22 до 44 лет включительно, имеющие российское гражданство. Максимальная ставка по IT-ипотеке — 5%, первоначальный взнос — не менее 15%.

в мае российские власти подняли максимальный размер ипотечного кредита с использованием льготной ставки. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей лимит установлен до 12 млн рублей, в других регионах страны — до 6 млн.

Маргарита Головатенко