На реконструкцию моста через реку Анзирка в Елабужском районе Татарстана выделят 66,8 млн рублей
Главтатдортранс объявил тендер на реконструкцию моста через реку Анзирка на автодороге М-7 «Волга» — Новая Мурзиха в Елабужском районе. Начальная цена договора — 66,8 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.
Работы необходимо выполнить на участке км 2+625. Срок выполнения работ — до 20 ноября текущего года. Подрядчику необходимо обеспечить монтаж пролетного строения, устройство сопряжения моста с насыпью, деформационных швов, водоотвода, очистных сооружений и т.д.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 мая. Подрядчика определят 1 июня.
Вчера стало известно, что на ремонт моста через суходол у села Чита в Пестречинском районе Татарстана выделят почти 70 млн рублей. Заказчиком выступает Главтатдортранс. Работы планируют завершить до 20 ноября 2022 года.
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