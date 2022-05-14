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На реконструкцию моста через реку Анзирка в Елабужском районе Татарстана выделят 66,8 млн рублей

00:35, 14.05.2022
На реконструкцию моста через реку Анзирка в Елабужском районе Татарстана выделят 66,8 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Главтатдортранс объявил тендер на реконструкцию моста через реку Анзирка на автодороге М-7 «Волга» — Новая Мурзиха в Елабужском районе. Начальная цена договора — 66,8 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.

Работы необходимо выполнить на участке км 2+625. Срок выполнения работ — до 20 ноября текущего года. Подрядчику необходимо обеспечить монтаж пролетного строения, устройство сопряжения моста с насыпью, деформационных швов, водоотвода, очистных сооружений и т.д.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 мая. Подрядчика определят 1 июня.

Вчера стало известно, что на ремонт моста через суходол у села Чита в Пестречинском районе Татарстана выделят почти 70 млн рублей. Заказчиком выступает Главтатдортранс. Работы планируют завершить до 20 ноября 2022 года.

Диана Жиленкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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