Постоянным представителем Татарстана в Азербайджане назначен Мурад Гадыльшин

Фото: Максим Платонов

Постоянным представителем Татарстана в Азербайджане стал экс-депутат Государственной думы России Мурад Гадыльшин. Указ о назначении подписал президент республики Рустам Минниханов.

Гадыльшин занял должность постоянного представителя Татарстана в Азербайджане на три года, следует из документа.

До 1 июня 2022 года постоянным представителем Татарстана в Азербайджане был Альфред Закиров. Должность, занимаемую с 2013 года, он покинул по собственному желанию.

скриншот сайта az.tatarstan.ru

Мурад Гадыльшин родился 7 августа 1958 года. Образование получили в Казанском государственном университете по специальности «математика». После окончания университета в 1980 году по 1983-й был стажером-преподавателем, ассистентом кафедры экономической кибернетики, секретарем комитета ВЛКСМ КГУ.



С 1983 по 1987 годы занимал должность секретаря Татарского областного комитета ВЛКСМ, а затем с 1987-го по 1988-й был инструктором ЦК ВЛКСМ. С 1988-го по 1993-й работал первым секретарем Татарского областного комитета ВЛКСМ.

Занимал должность зампредседателя Комитета по управлению коммунальным имуществом администрации Казани (1993—1994 гг.), работал помощником генерального директора Центра по изучению межнациональных и межрегиональных проблем в Москве (1994—1998 гг.). В 1998 был первым заместителем главы администрации Вахитовского района столицы Татарстана — префектом территории «Казанский посад».

С 1998 по 2005-й Мурад Гадыльшин занимал должность первого заместителя главы администрации Казани. В 2006—2009 годы он был ответственным от Татарстана за взаимодействие со Всемирным банком, помощником премьер-министра республики по взаимодействию с международными финансовыми организациями.

В 2009-м Гадыльшин стал депутатом Государственного совета Татарстана четвертого созыва. Там он был председателем Комитета по бюджету, налогам и финансам. C октября 2010-го он является членом Совета при президенте Татарстана по взаимодействию с международными финансовыми организациями.

Татьяна Демина