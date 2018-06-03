Гадыльшин Мурад Асфандиарович

Общая информация

Депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва

Родился в Казани.

Образование:

Окончил Казанский государственный университет по специальности «математик» (1980 г.)

Трудовая деятельность:

1980 — 1983 гг. — стажер-преподаватель, ассистент кафедры экономической кибернетики, секретарь комитета ВЛКСМ Казанского государственного университета.

1983 — 1987 гг. — секретарь Татарского областного комитета ВЛКСМ.

1987 — 1988 гг. — инструктор ЦК ВЛКСМ.

1988 — 1993 гг. — первый секретарь Татарского областного комитета ВЛКСМ.

1993 — 1994 гг. — заместитель председателя Комитета по управлению коммунальным имуществом администрации г. Казани.

1994 — 1998 гг. — помощник генерального директора Центра по изучению межнациональных и межрегиональных проблем, г. Москва.

В 1998 г. — первый заместитель главы администрации Вахитовского района — префект территории «Казанский посад».

1998 — 2005 гг. — первый заместитель главы администрации г. Казани.

2006 — 2009 гг. — ответственный от Татарстана за взаимодействие со Всемирным банком, помощник премьер-министра РТ по взаимодействию с международными финансовыми организациями.

2009 — 2014 гг. — депутат Государственного совета РТ четвертого созыва, председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам.

C октября 2010 г. — член Совета при президенте РТ по взаимодействию с международными финансовыми организациями.

С сентября 2016 г. — депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва.

Награжден медалью «За трудовую доблесть», орденом Дружбы.

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