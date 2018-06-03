Гадыльшин Мурад Асфандиарович
Общая информация
Депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва
Родился в Казани.
Образование:
Окончил Казанский государственный университет по специальности «математик» (1980 г.)
Трудовая деятельность:
1980 — 1983 гг. — стажер-преподаватель, ассистент кафедры экономической кибернетики, секретарь комитета ВЛКСМ Казанского государственного университета.
1983 — 1987 гг. — секретарь Татарского областного комитета ВЛКСМ.
1987 — 1988 гг. — инструктор ЦК ВЛКСМ.
1988 — 1993 гг. — первый секретарь Татарского областного комитета ВЛКСМ.
1993 — 1994 гг. — заместитель председателя Комитета по управлению коммунальным имуществом администрации г. Казани.
1994 — 1998 гг. — помощник генерального директора Центра по изучению межнациональных и межрегиональных проблем, г. Москва.
В 1998 г. — первый заместитель главы администрации Вахитовского района — префект территории «Казанский посад».
1998 — 2005 гг. — первый заместитель главы администрации г. Казани.
2006 — 2009 гг. — ответственный от Татарстана за взаимодействие со Всемирным банком, помощник премьер-министра РТ по взаимодействию с международными финансовыми организациями.
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного совета РТ четвертого созыва, председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам.
C октября 2010 г. — член Совета при президенте РТ по взаимодействию с международными финансовыми организациями.
С сентября 2016 г. — депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва.
Награжден медалью «За трудовую доблесть», орденом Дружбы.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, 1
Дата последнего обновления: 03.06.2018