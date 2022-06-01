Альфред Закиров покинул должность постоянного представителя Татарстана в Азербайджане

С 1 июня Альфред Закиров перестал исполнять полномочия постоянного представителя Татарстана в Азербайджане. Он покинул должность по собственному желанию.

Альфред Закиров занимал должность постоянного представителя Татарстана в Азербайджане с 7 июня 2013 года. Кто займет его место — пока не известно. На сайте постоянного представительства РТ в Азербайджане по-прежнему указаны сведения о Закирове.

скриншот сайта az.tatarstan.ru

Указ об освобождении Закирова с должности постоянного представителя Татарстана в Азербайджане подписал 30 мая президент республики Рустам Минниханов.

Альфред Закиров родился в Казани в 1981 году, получил образование в МГИМО. В 2005—2007 годах был атташе посольства России в ЮАР, а с 2007-го по 2008-й занимал должность главного консультанта отдела международного права Высшего арбитражного суда России.

С 2009 года он работал в Татарстане. В 2009—2010 годах был ведущим советником отдела координации международных экономических связей Министерства промышленности и торговли РТ, а с 2010-го по 2013-й занимал должность помощника премьер-министра республики по внешнеэкономической деятельности. Затем был назначен постоянным представителем РТ в Азербайджане.

Награжден благодарностью президента Татарстана за вклад в развитие внешнеэкономических и культурных связей республики. Закиров — действительный государственный советник РТ 1 класса.

Татьяна Демина