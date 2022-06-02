В Татарстане за три года открыли 60 новых детских садов

Фото: Роман Хасаев

В 2019—2021 годах в Татарстане открыли 60 новых детских садов. Об этом сообщил замглавы Минобрануки республики — руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования ведомства Рамис Музипов.

Из них половину построили еще в 2019 году. В 2020 году появилось 28 учреждений на 5 тысяч новых мест, из них половина — для ясельных групп. В 2021-м построили 17 детских садов на 3 тысячи новых мест, из них в свою очередь 1 200 — для детей до 3-х лет.

Фото: Роман Хасаев

Напомним, что на федеральном уровне Татарстан признан одним из регионов-лидеров по темпам строительства школ и детских садов. В списке также оказались Чечня, Пермский край, Белгородская и Рязанская области.



Сергей Афанасьев