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В Татарстане за три года открыли 60 новых детских садов

12:59, 02.06.2022 1
В Татарстане за три года открыли 60 новых детских садов
Фото: Роман Хасаев

В 2019—2021 годах в Татарстане открыли 60 новых детских садов. Об этом сообщил замглавы Минобрануки республики — руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования ведомства Рамис Музипов.

Из них половину построили еще в 2019 году. В 2020 году появилось 28 учреждений на 5 тысяч новых мест, из них половина — для ясельных групп. В 2021-м построили 17 детских садов на 3 тысячи новых мест, из них в свою очередь 1 200 — для детей до 3-х лет.

Фото: Роман Хасаев

Напомним, что на федеральном уровне Татарстан признан одним из регионов-лидеров по темпам строительства школ и детских садов. В списке также оказались Чечня, Пермский край, Белгородская и Рязанская области.

Сергей Афанасьев
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:25
    Вот и ответ постоянным нытикам..а то ноют и ноют. Нигде такого нет
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