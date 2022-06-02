В Роспотребнадзоре сообщили о получении запросов от ЕАЭС и ВОЗ на на тесты на оспу обезьян

В Роспотребнадзор поступили запросы из стран ЕАЭС и Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на помощь в борьбе с распространением оспы обезьян, в том числе и на российские тест-системы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что научные разработки для противодействия вирусу были показаны представителями центра «Вектор» Роспотребнадзора на международной конференции, организованной ВОЗ. По словам представителей ведомства, они вызвали большой интерес у участников.

В Роспотребнадзоре добавили, что окажут соответствующую помощь партнерам при необходимости.

Фото: Максим Платонов (архив)

На 1 июня, по данным ВОЗ, в мире насчитывалось более 550 подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян в 30 странах. Отмечается, что заражение происходит при тесном физическом контакте с инфицированным человеком. В ВОЗ призвали страны с подтвержденными случаями заболевания расширить наблюдение, которое должно охватывать широкие группы населения.

Дарья Акимова