В ВОЗ сообщили о более 550 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян в 30 странах мира

На данный момент в мире насчитывается более 550 подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян в 30 странах, не являющихся эндемичными для данной инфекции. Такие данные привел генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.



По его словам, заражение оспой обезьян происходит при тесном физическом контакте с инфицированным человеком. В ВОЗ призвали страны с подтвержденными случаями заболевания расширить наблюдение, которое должно охватывать широкие группы населения.

Фото: flickr.com

Как отметил Гебрейесус, ситуация продолжает развиваться. Поэтому в ВОЗ ожидают выявления большего количества заражений оспой обезьян, передает ТАСС.

Накануне директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что для эффективного реагирования на данную инфекцию не потребуются такие же масштабные меры, как в случае COVID-19. Однако данных о том, удастся ли полностью сдержать распространение заболевания, нет.



Диана Жиленкова