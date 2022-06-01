Минобороны: украинские военные взорвали цистерну с азотной кислотой в Северодонецке

Отступающие подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины на территории Северодонецкого предприятия «Азот» взорвали цистерну с азотной кислотой. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, это было сделано с целью остановить наступающие подразделения российских Вооруженных сил и формирований Донецкой Народной Республики путем создания зоны химического заражения, передает ТАСС.

Фото: function.mil.ru

В результате взрыва на высоту около 1 км поднялось ядовитое облако оранжевого цвета и стало передвигаться в сторону населенных пунктов Кременная и Рубежное. Как отметил генерал-полковник, украинских неонацистов не остановил тот факт, что из-за данного теракта пострадали мирные жители.



Несколько недель назад сообщалось, что спецслужбы Украины подорвали фугас с тонной аммиачной селитры под Мазановкой. Из-за этого образовалось ядовитое облако высотой около 1 км, которое сместилось в сторону Краматорска.



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Диана Жиленкова