В Казани задержан водитель «Лексуса», стрелявший в авто с детьми

Фото: "Реальное время" (архив)

В казанский отдел полиции «Азино» доставлен подозреваемый в обстреле чужого автомобиля. По данным УВД города, он сделал один выстрел из газового пистолета, не поделив с другим водителем дорогу с односторонним движением.



Сообщение о ЧП поступило сегодня в 14.57 с улицы Табеева. Предварительно полицейскими установлено, на этой улице с односторонним движением произошел конфликт между водителями иномарок «Лексус» и «Рено». У водителя первой нашелся весомый аргумент — газовый пистолет. Между тем в машине его оппонента находились дети 7 и 14 лет.

В УВД подчеркивают — дети в результате стрельбы не пострадали. Однако их отцу понадобилась помощь медиков. Владелец газового пистолета скрылся с места происшествия, однако был задержан по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы.

Как сообщили «Реальному времени» в Минздраве РТ, от госпитализации пострадавший при стрельбе отказался.