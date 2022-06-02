Новости общества

04:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ВОЗ: с начала года в пяти странах Африки от оспы обезьян скончались около 70 человек

03:18, 02.06.2022
ВОЗ: с начала года в пяти странах Африки от оспы обезьян скончались около 70 человек
Фото: realnoevremya.ru

С начала 2022 года оспа обезьян унесла жизни около 70 человек в пяти странах Африки. Об этом сообщила глава секретариата по борьбе с инфекцией программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.

— В связи со вспышкой, охватившей несколько стран и начавшейся в мае, сообщений о смертельных случаях не поступало, — приводит ее слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Как отметила Льюис, ВОЗ уже в течение 50 лет наблюдает за заболеванием в странах Африки. Летальные исходы регистрируются ежегодно.

Накануне в ВОЗ сообщили о более 550 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян в 30 странах мира. Как рассказал глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус, заражение инфекцией происходит при тесном физическом контакте с заболевшим.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также