ВОЗ: с начала года в пяти странах Африки от оспы обезьян скончались около 70 человек

С начала 2022 года оспа обезьян унесла жизни около 70 человек в пяти странах Африки. Об этом сообщила глава секретариата по борьбе с инфекцией программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.

— В связи со вспышкой, охватившей несколько стран и начавшейся в мае, сообщений о смертельных случаях не поступало, — приводит ее слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Как отметила Льюис, ВОЗ уже в течение 50 лет наблюдает за заболеванием в странах Африки. Летальные исходы регистрируются ежегодно.



Накануне в ВОЗ сообщили о более 550 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян в 30 странах мира. Как рассказал глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус, заражение инфекцией происходит при тесном физическом контакте с заболевшим.



Диана Жиленкова