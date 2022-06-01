В Татарстане полицейский попросил 50 тысяч рублей у жителя Чистополя за прекращение уголовного дела

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Чистопольскому району, обвиняемого в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в СУ Следственного комитета страны по республике.

В апреле текущего года обвиняемый предложил жителю Чистополя, у которого дома был проведен обыск, помочь решить вопрос с прекращением уголовного дела. За свою «услугу» полицейский попросил 50 тысяч рублей. Причем он заведомо знал, что мужчина не привлекается к уголовной ответственности.

Фото: realnoevremya.ru

В результате потерпевший и его знакомый сообщили о противоправных действиях полицейского в оперативно-розыскную часть собственной безопасности МВД по Татарстану. Злоумышленника задержали после того, как тот получил деньги.



Причастность к совершению преступления обвиняемый признал в полном объеме. Он находится под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Вчера сообщалось, что в республике возбудили уголовное дело против 58-летней главы Новоникольского сельского поселения Альметьевского района. Она потребовала от директора одной из местных фирм отремонтировать свой служебный автомобиль Fiat Albea.

Диана Жиленкова