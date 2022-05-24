Вероника Кудерметова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису

Российская теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова обыграла китаянку Чжу Линь в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос», проходившего в Париже. Об этом сообщается на сайте Минспорта Татарстана.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу россиянки. Общая длительность матча составила 2 часа 22 минуты.

В следующем раунде Кудерметова сыграет с победительницей встречи между россиянкой Камиллой Рахимовой и сербской теннисисткой Александрой Крунич.

Фото: pixabay.com

15 мая Кудерметова в дуэте с соотечественницей Анастасией Павлюченковой выиграла в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Они одержали победу над канадкой Габриэлой Дабровски и мексиканкой Хулианой Ольмос. Матч завершился со счетом 1:6, 6:4, 10:7 в пользу россиянок.

Дарья Акимова